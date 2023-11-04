Ethan Pye - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Ethan Pye
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ethan Pye
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стокпорт Каунти
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2023
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
|Олдершот (Олдершот)
|03.12.2023
|1' -59'
|Олдершот (Олдершот)
|2:2
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|49'
|04.11.2023
|24' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|5:1
|Уорксоп Таун (Уорксоп)