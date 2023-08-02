Владимир Оленченко - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Оленченко
|Команда
|Родина Медиа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Оленченко
|Команда
|Родина Медиа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина Медиа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -64'
|Родина Медиа (Москва)
|0:3
|Динамо Вг (Вологда)