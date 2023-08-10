Слободан Яковлевич - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Яковлевич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Яковлевич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2023
|1' - 90'
|Легия
|2:0
|Зриньски
|Лига конференций, 4 тур
|26.10.2023
|1' - 90'
|Зриньски
|1:2
|Легия
|Лига конференций, 3 тур
|32'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -80'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|56'
|10.08.2023
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|6:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|69'