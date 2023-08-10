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    Слободан Яковлевич - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Слободан
    Фамилия Яковлевич
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Родной город Приштина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1989 (34 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.11.2023 1' - 90' Легия 2:0 Зриньски Лига конференций, 4 тур
    26.10.2023 1' - 90' Зриньски 1:2 Легия Лига конференций, 3 тур
    32'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -80' Брейдаблик (Коупавогюр) 1:0 Зриньски (Мостар)
    56'
    10.08.2023 1' -90' Зриньски (Мостар) 6:2 Брейдаблик (Коупавогюр)
    69'
    Россия
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