Karol Borys - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Karol Borys
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Karol Borys
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.05.2024
|86' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:2
|Мехелен (Мехелен)
|03.05.2024
|88' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:2
|Вестерло (Вестерло)
|23.04.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|20.04.2024
|70' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Вестерло (Вестерло)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|0:3
|Гент (Гент)
|31.03.2024
|72' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:1
|Вестерло (Вестерло)