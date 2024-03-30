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    Nacho Monsalve - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Nacho Monsalve
    Команда Эльденсе
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 1' - 90' Эльденсе 0:1 Спортинг Испания. Сегунда, 42 тур
    26.05.2024 Был в запасе Эльче 1:2 Эльденсе Испания. Сегунда, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльденсе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 1' -90' Эльденсе (Эльда) 0:1 Спортинг (Хихон)
    26.05.2024 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:2 Эльденсе (Эльда)
    18.05.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:0 Леванте (Валенсия)
    10.05.2024 Был в запасе Бургос (Бургос) 1:2 Эльденсе (Эльда)
    05.05.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 1:2 Леганес (Леганес)
    28.04.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:0 Эльденсе (Эльда)
    21.04.2024 1' -83' Эльденсе (Эльда) 0:1 Альбасете (Альбасете)
    13.04.2024 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Эльденсе (Эльда)
    06.04.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:2 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    30.03.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:1 Эльденсе (Эльда)
    24.03.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:1 Эльденсе (Эльда)
    15.03.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:0 Картахена (Картахена)
    09.03.2024 Был в запасе Мирандес (Миранда де Эбро) 2:1 Эльденсе (Эльда)
    02.03.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    25.02.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Расинг де Феррол (Феррол)
    19.02.2024 Был в запасе Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 1:0 Эльденсе (Эльда)
    10.02.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 0:0 Уэска (Уэска)
    04.02.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    28.01.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 3:2 Эспаньол (Барселона)
    20.01.2024 Был в запасе Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 0:2 Эльденсе (Эльда)
    15.01.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 1:1 Сарагоса (Сарагоса)
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