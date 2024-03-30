Nacho Monsalve - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Nacho Monsalve
|Команда
|Эльденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Nacho Monsalve
|Команда
|Эльденсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Эльденсе
|0:1
|Спортинг
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Эльче
|1:2
|Эльденсе
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльденсе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|1' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|0:1
|Спортинг (Хихон)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:2
|Эльденсе (Эльда)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Бургос (Бургос)
|1:2
|Эльденсе (Эльда)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Эльденсе (Эльда)
|21.04.2024
|1' -83'
|Эльденсе (Эльда)
|0:1
|Альбасете (Альбасете)
|13.04.2024
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Эльденсе (Эльда)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:2
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:1
|Эльденсе (Эльда)
|24.03.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Эльденсе (Эльда)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:0
|Картахена (Картахена)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|2:1
|Эльденсе (Эльда)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|19.02.2024
|Был в запасе
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|1:0
|Эльденсе (Эльда)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|3:2
|Эспаньол (Барселона)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|0:2
|Эльденсе (Эльда)
|15.01.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|1:1
|Сарагоса (Сарагоса)