Domagoj Bukvić - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Domagoj Bukvić
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Domagoj Bukvić
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|3:2
|Адана Демирспор (Адана)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Адана Демирспор (Адана)
|5:1
|Осиек (Осиек)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Залаэгерсег (Залаэгерсег)
|1:2
|Осиек (Осиек)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Осиек (Осиек)
|1:0
|Залаэгерсег (Залаэгерсег)