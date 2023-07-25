Ясмин Челикович - статистика
#75 | Защитник
|Имя
|Ясмин
|Фамилия
|Челикович
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Ясмин
|Фамилия
|Челикович
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|13.03.2024
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|31.10.2023
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|4:1
|Ахмат (Грозный)
|04.10.2023
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ахмат (Грозный)
|20.09.2023
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:3
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.08.2023
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|53' 90'
|10.08.2023
|86' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|25.07.2023
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ахмат (Грозный)