Эмирджан Гюрлюк - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эмирджан
|Фамилия
|Гюрлюк
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Эмирджан
|Фамилия
|Гюрлюк
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2024
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|2:4
|Динамо (Москва)
|04.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|14.03.2024
|1' -72'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|02.11.2023
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|37'
|21.09.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
(4:2)п
|Факел (Воронеж)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|09.08.2023
|64' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|26.07.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:6
|ЦСКА (Москва)