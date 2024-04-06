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    Лука Лаквехелиани - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Лаквехелиани
    Команда Колхети-1913
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1998 (25 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.05.2024 1' - 90' Иберия 1999 0:2 Колхети-1913 Грузия. Лига Эровнули, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колхети-1913 15 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2024 1' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 0:2 Колхети-1913 (Поти)
    19.05.2024 1' -65' Колхети-1913 (Поти) 2:5 Торпедо (Кутаиси)
    45'
    15.05.2024 1' -78' Телави (Телави) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    10.05.2024 1' -46' Колхети-1913 (Поти) 3:3 Самгурали (Цхалтубо)
    01.05.2024 1' -90' Гагра (Тбилиси) 2:0 Колхети-1913 (Поти)
    26.04.2024 Был в запасе Колхети-1913 (Поти) 2:0 Самтредиа (Самтредиа)
    20.04.2024 1' -66' Колхети-1913 (Поти) 2:2 Динамо Бт (Батуми)
    16.04.2024 1' -75' Колхети-1913 (Поти) 1:3 Дила (Гори)
    12.04.2024 1' -90' Динамо (Тбилиси) 0:0 Колхети-1913 (Поти)
    06.04.2024 1' -88' Колхети-1913 (Поти) 1:2 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.04.2024 1' -90' Торпедо (Кутаиси) 3:2 Колхети-1913 (Поти)
    33' 45' 61'
    29.03.2024 1' -90' Колхети-1913 (Поти) 3:1 Телави (Телави)
    15.03.2024 1' -90' Самгурали (Цхалтубо) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    11.03.2024 1' -90' Колхети-1913 (Поти) 2:1 Гагра (Тбилиси)
    06.03.2024 1' -90' Самтредиа (Самтредиа) 1:1 Колхети-1913 (Поти)
    45'
    01.03.2024 1' -81' Динамо Бт (Батуми) 1:0 Колхети-1913 (Поти)
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