Исса Сумаре - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Исса
|Фамилия
|Сумаре
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Исса
|Фамилия
|Сумаре
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гавр
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|29.10.2023
|78' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|20.10.2023
|76' -90'
|Гавр (Гавр)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|08.10.2023
|70' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Гавр (Гавр)
|01.10.2023
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|17.09.2023
|89' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Гавр (Гавр)
|20.08.2023
|1' -67'
|Гавр (Гавр)
|1:2
|Брест (Брест)
|13.08.2023
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Гавр (Гавр)