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    Исса Сумаре - статистика

    #75 | Нападающий
    Имя Исса
    Фамилия Сумаре
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 октября 2000 (23 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гавр 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Гавр (Гавр)
    29.10.2023 78' -90' Метц (Метц) 0:0 Гавр (Гавр)
    20.10.2023 76' -90' Гавр (Гавр) 0:0 Ланс (Ланс)
    08.10.2023 70' -90' Марсель (Марсель) 3:0 Гавр (Гавр)
    01.10.2023 1' -90' Гавр (Гавр) 0:2 Лилль (Лилль)
    24.09.2023 Был в запасе Гавр (Гавр) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    17.09.2023 89' -90' Лион (Лион) 0:0 Гавр (Гавр)
    03.09.2023 Был в запасе Гавр (Гавр) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    27.08.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Гавр (Гавр)
    20.08.2023 1' -67' Гавр (Гавр) 1:2 Брест (Брест)
    13.08.2023 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:2 Гавр (Гавр)
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