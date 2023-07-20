Дженан Харачич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дженан
|Фамилия
|Харачич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Дженан
|Фамилия
|Харачич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)