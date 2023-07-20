Марин Галич - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Галич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Марин
|Фамилия
|Галич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|20.07.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)