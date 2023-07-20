Lloyd Anderson - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Lloyd Anderson
|Команда
|Крузейдерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lloyd Anderson
|Команда
|Крузейдерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейдерс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|83' -123'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Крузейдерс (Белфаст)
|27.07.2023
|73' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)
|90'
|20.07.2023
|Был в запасе
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:0
|Хака (Валкеакоски)