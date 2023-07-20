Jack Wilson - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Jack Wilson
|Команда
|Хаверфордвест Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jack Wilson
|Команда
|Хаверфордвест Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаверфордвест Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|35' -124'
|Хаверфордвест Каунти (Хаверфордвест)
|1:1
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|27.07.2023
|46' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|2:1
|Хаверфордвест Каунти (Хаверфордвест)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Хаверфордвест Каунти (Хаверфордвест)
|2:0
(3:2)п
|Шкендия (Тетово)