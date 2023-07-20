Cameron Elliott - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Cameron Elliott
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Cameron Elliott
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.06.2024
|1' - 90'
|Дандолк
|1:0
|Слайго Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
|25'
|07.06.2024
|26' - 90'
|Шелбурн
|1:0
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
|03.06.2024
|1' - 90'
|Сент Патрикс
|2:3
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Дандолк
|0:0
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
|24.05.2024
|Был в запасе
|Голуэй Юнайтед
|2:0
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|84' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:2
|Акурейри (Акурейри)
|27.07.2023
|81' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|3:1
|Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)