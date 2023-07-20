Bjarni Aðalsteinsson - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Bjarni Aðalsteinsson
|Команда
|Акурейри
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Bjarni Aðalsteinsson
|Команда
|Акурейри
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акурейри
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Акурейри (Акурейри)
|27.07.2023
|1' -90'
|Акурейри (Акурейри)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|28'
|20.07.2023
|1' -90'
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|0:2
|Акурейри (Акурейри)