Florian Krebs - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Florian Krebs
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Florian Krebs
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|1' - 90'
|Хака
|0:0
|Интер
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|1' - 90'
|Интер
|0:2
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|Лахти
|0:1
|Интер
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|34'
|31.05.2024
|1' - 90'
|Интер
|3:1
|Хака
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -86'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)