Elias Äijälä - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Elias Äijälä
|Команда
|Гнистан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Elias Äijälä
|Команда
|Гнистан
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|Лахти
|2:1
|Гнистан
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Гнистан
|0:4
|ХИК
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Гнистан
|2:1
|Лахти
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Мариехамн
|1:1
|Гнистан
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -90'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)