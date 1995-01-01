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Европа
Jesús Pozo
Главные новости
00:13
Сборная Венгрии установила рекорд чемпионата Европы
23 июня
23:58
Евро-2024. Германия спаслась в матче со Швейцарией на 92-й минуте, Венгрия вырвала победу над Шотландией на 90+10
8
23:34
Фото
Игрок сборной Венгрии потерял сознание во время матча с Шотландией
23:28
40-миллионый форвард ответил на предложение «Спартака»
5
23:19
Стало известно о наказании для мальчика, выбежавшего во время матча ради селфи с Роналду
1
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Все новости
23 июня
23:54
Видео
Обзор матча Швейцария – Германия голы и лучшие моменты (Видео)
1
23:50
Видео
Обзор матча Шотландия – Венгрия голы и лучшие моменты (Видео)
1
22:58
Нойер установил новый рекорд Евро для вратарей
1
22:50
«Спартак» хочет продлить Промесу рабочую визу
9
22:40
Клуб Бердыева подпишет вратаря, на которого претендовал «Спартак»
1
22:24
Два московских клуба заинтересовались хавбеком «Ростова»
2
22:15
Бубнов предложил подкорректировать правила определения офсайда
21:49
У Даку могут быть проблемы с партнерами по «Рубину» из-за скандальной выходки на Евро-2024
15
21:36
Видео
Двукратный финалист Кубка УЕФА вернулся в Примеру
1
21:26
Фото
В «Реале» придумали, как заработать на романе Беллингема с сексуальной красоткой, которая старше его на 5 лет
1
21:25
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Третий тур Евро начинается: ставьте на матчи и получайте подарочные парибоксы 🎁
21:05
Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ
5
20:56
Стали известны стартовые составы на матч Шотландия – Венгрия: 23 июня
20:54
Товарищеский матч. «Краснодар» победил в дерби «Кубань» (1:0), Смолов вышел на замену
2
20:50
Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Германия: 23 июня
20:44
Кузнецов прокомментировал свое нападение на журналиста в Медиалиге
20:34
Известна дата выхода фильма про смертельную давку на матче «Спартак» – «Харлем»
20:21
«Лобановский в гробу перевернулся бы»: игру Украины на Евро-2024 разнесли на родине
20:13
Обращение Медведева к фанатам «Ростова» после ухода в «Пари НН»
19:44
Реакция отца Даку на дисквалификацию сына на Евро-2024
5
19:34
Кавазашвили назвал лучшего вратаря Евро-2024 по итогам двух туров
2
19:26
Жесткий ответ Кейна на критику сборной Англии со стороны легенд команды
2
19:07
Хакер пригрозил слить все документы о нарушениях «Манчестер Сити» ФФП
6
18:51
Агент Роналдо поделился ожиданиями от нового сезона игрока в «Ростове»
2
18:34
Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в Европу, он выбрал комфорт в «Зените»
15
18:22
Видео
Жену Месси не хотели пускать на матч Кубка Америки – известна причина
1
18:11
Реакция «Пари НН» на информацию о распродаже игроков
17:59
Прогноз Силкина на чемпиона России сезона-2024/25
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Европа
Jesús Pozo
Jesús Pozo
#15 | Защитник
Имя
Jesús Pozo
Команда
Европа
Состав
Основной
Позиция
Защитник
Статистика
Россия
Казахстан
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