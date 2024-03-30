Гиорги Майсурадзе - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Майсурадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2002 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Майсурадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2002 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|1' - 90'
|Динамо
|1:2
|Динамо Бт
|Грузия. Лига Эровнули, 16 тур
|64' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|0
|1
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:2
|Динамо Бт (Батуми)
|64' 90'
|14.05.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо (Тбилиси)
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|20.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо (Тбилиси)
|43'
|16.04.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо (Тбилиси)
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|03.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо (Тбилиси)
|48'
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|33' 57'
|02.03.2024
|1' -89'
|Динамо (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|89' 89'