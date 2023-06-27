Виктор Маффео - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Маффео
|Команда
|Атлетик д'Эскальдес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Маффео
|Команда
|Атлетик д'Эскальдес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик д'Эскальдес
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2023
|1' -90'
|Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес)
|0:3
|Будучность (Подгорице)
|90'