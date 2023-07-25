Коннор Робертс - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|ТНС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (31 год)
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|ТНС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТНС
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2023
|1' -90'
|Свифт (Эсперанж)
|3:2
|ТНС (Ллансантфрайд)
|25.07.2023
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|1:1
|Свифт (Эсперанж)