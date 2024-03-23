Давид Кики - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кики
|Команда
|Фарул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вакаон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Кики
|Команда
|Фарул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вакаон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|1' - 90'
|Бенин
|2:1
|Нигерия
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Бенин
|1:0
|Руанда
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 3 тур