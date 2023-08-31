Миккель Ригор - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Ригор
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 1990 (33 года)
|Рост
|176
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Ригор
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 1990 (33 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 67'
|Хэкен
|4:1
|АИК
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|53' 42' 50'
|29.05.2024
|65' - 90'
|Мьеллбю
|1:1
|Хэкен
|Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
|25.05.2024
|1' - 61'
|ГАИС
|3:0
|Хэкен
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|10
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -46'
|Карабах (Агдам)
|2:1
|Хэкен (Гетеборг)
|30.11.2023
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:2
|Байер (Леверкузен)
|09.11.2023
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|26.10.2023
|1' -71'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Хэкен (Гетеборг)
|05.10.2023
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|21.09.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Хэкен (Гетеборг)
|31.08.2023
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|41' 67'
|24.08.2023
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|2:2
|Абердин (Абердин)
|17.08.2023
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|5:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|28'
|10.08.2023
|1' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:3
|Хэкен (Гетеборг)
|70'