Лука Куталадзе - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Куталадзе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Куталадзе
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|4:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|14.05.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:0
|Гагра (Тбилиси)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|3:3
|Самгурали (Цхалтубо)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Динамо Бт (Батуми)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|1:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо (Тбилиси)
|15.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|1' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|1' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|15.03.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.03.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|0:1
|Дила (Гори)