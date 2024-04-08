Гиорги Моцрапишвили - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Моцрапишвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Моцрапишвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2024
|1' -80'
|Динамо (Тбилиси)
|1:2
|Динамо Бт (Батуми)
|18.05.2024
|1' -77'
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо (Тбилиси)
|14.05.2024
|1' -81'
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо (Тбилиси)
|10.05.2024
|1' -82'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.05.2024
|1' -87'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо (Тбилиси)
|30'
|26.04.2024
|1' -60'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|20.04.2024
|1' -68'
|Самгурали (Цхалтубо)
|3:1
|Динамо (Тбилиси)
|16.04.2024
|62' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо (Тбилиси)
|12.04.2024
|1' -63'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|08.04.2024
|1' -82'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо (Тбилиси)
|03.04.2024
|83' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|64' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)