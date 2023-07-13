Харис Овчина - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Овчина
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Овчина
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -51'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|36' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|45'
|20.07.2023
|72' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)
|13.07.2023
|Был в запасе
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Динамо (Минск)