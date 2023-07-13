Эдин Бибер - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Эдин
|Фамилия
|Бибер
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1999 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Эдин
|Фамилия
|Бибер
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1999 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|43'
|20.07.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)
|84'
|13.07.2023
|74' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Динамо (Минск)