Айдын Мулалич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Айдын
|Фамилия
|Мулалич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Айдын
|Фамилия
|Мулалич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|20.07.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)
|62'
|13.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Динамо (Минск)