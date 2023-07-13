Сулейман Крпич - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Крпич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1991 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Крпич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1991 (33 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|80'
|27.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|20.07.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)
|78'
|13.07.2023
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Динамо (Минск)