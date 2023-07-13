Хуан Алегриа - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Алегриа
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Алегриа
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -77'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|13.07.2023
|67' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Хонка (Эспоо)
|71'