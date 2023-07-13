Vojin Pavlović - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Vojin Pavlović
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Vojin Pavlović
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сутьеска
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -125'
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|3:0
|Сутьеска (Никшич)
|27.07.2023
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|2:0
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|20.07.2023
|45' -90'
|Космос (Серравалле)
|1:1
|Сутьеска (Никшич)
|13.07.2023
|1' -58'
|Сутьеска (Никшич)
|1:0
|Космос (Серравалле)