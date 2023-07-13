Dušan Živković - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Dušan Živković
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Dušan Živković
|Команда
|Сутьеска
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сутьеска
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|Был в запасе
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|3:0
|Сутьеска (Никшич)
|27.07.2023
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|2:0
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|20.07.2023
|1' -80'
|Космос (Серравалле)
|1:1
|Сутьеска (Никшич)
|13.07.2023
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|1:0
|Космос (Серравалле)