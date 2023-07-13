Лукас Кауфманн - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Кауфманн
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1991 (33 года)
|Рост
|170
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Кауфманн
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1991 (33 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|1' -77'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|13.07.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Хонка (Эспоо)
|39'