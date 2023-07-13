Отсо Коскинен - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Отсо
|Фамилия
|Коскинен
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Отсо
|Фамилия
|Коскинен
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|1' - 90'
|Лахти
|2:1
|Гнистан
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|4'
|07.06.2024
|1' - 90'
|Лахти
|0:1
|Интер
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|02.06.2024
|1' - 90'
|Гнистан
|2:1
|Лахти
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|27.05.2024
|1' - 90'
|Лахти
|0:4
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хонка
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2023
|77' -90'
|Хонка (Эспоо)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|13.07.2023
|1' -67'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Хонка (Эспоо)
|39'