Деле Айенугба - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Деле
|Фамилия
|Айенугба
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Деле
|Фамилия
|Айенугба
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нигерия (олимп.)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2008
|1' -90'
|Голландия (олимп.)
|0:0
|Нигерия (олимп.)