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    Деле Айенугба - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Деле
    Фамилия Айенугба
    Команда Бней-Иегуда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигерия (олимп.) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2008 1' -90' Голландия (олимп.) 0:0 Нигерия (олимп.)
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