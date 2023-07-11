Салиу Сембене - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Салиу
|Фамилия
|Сембене
|Команда
|Партизани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Салиу
|Фамилия
|Сембене
|Команда
|Партизани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизани
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Партизани (Тирана)
|11.07.2023
|1' -90'
|Партизани (Тирана)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)