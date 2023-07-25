Антонио Барретта - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Барретта
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Барретта
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тре Пенне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2023
|1' -90'
|Тре Пенне (Сан-Марино)
|0:3
|Валмиера (Валмиера)