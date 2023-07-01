Фарид Юсифли - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Фарид
|Фамилия
|Юсифли
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Фарид
|Фамилия
|Юсифли
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|76' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.07.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|43'
|01.07.2023
|1' -88'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Нефтчи (Баку)