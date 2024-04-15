Юри Кастильо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Кастильо
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|46' - 90'
|Витория
|0:2
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витория
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|46' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|13.05.2024
|61' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Витория (Сальвадор)
|89' 61'
|21.04.2024
|77' -90'
|Витория (Сальвадор)
|2:2
|Баия (Салвадор)
|15.04.2024
|67' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)