Эвертон - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|Мессиас
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|170
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|Мессиас
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино
|2:1
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино
|1:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 8 тур