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    Дейвид Вашингтон - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Дейвид
    Фамилия Вашингтон
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 2005 (19 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    23.07.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.07.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.07.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:3 Гойас (Гояния)
    03.07.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    26.06.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:3 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    22.06.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.06.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.05.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Сантос (Сан-Паулу)
    21.05.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    14.05.2023 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Сантос (Сан-Паулу)
    11.05.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Баия (Салвадор)
    06.05.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    30.04.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.04.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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