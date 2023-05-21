Дейвид Вашингтон - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Дейвид
|Фамилия
|Вашингтон
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Дейвид
|Фамилия
|Вашингтон
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:3
|Гойас (Гояния)
|03.07.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.06.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.05.2023
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|21.05.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|14.05.2023
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.05.2023
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Баия (Салвадор)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)