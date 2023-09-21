Велько Илич - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Илич
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Илич
|Команда
|ТСЦ Бачка Топола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.05.2024
|1' - 90'
|ТСЦ Бачка Топола
|6:0
|Напредак
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТСЦ Бачка Топола
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:2
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|46'
|30.11.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.11.2023
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|5:0
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|26.10.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.10.2023
|1' -90'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)