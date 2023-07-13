Матиюс Ремейкис - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Матиюс
|Фамилия
|Ремейкис
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алитус
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Матиюс
|Фамилия
|Ремейкис
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алитус
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -56'
|Паневежис (Паневежис)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|27.07.2023
|1' -69'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Паневежис (Паневежис)
|20.07.2023
|1' -72'
|Милсами (Оргеев)
|0:1
|Паневежис (Паневежис)
|13.07.2023
|1' -73'
|Паневежис (Паневежис)
|2:2
|Милсами (Оргеев)
|48'