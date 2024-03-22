Ферхат Саглам - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ферхат
|Фамилия
|Саглам
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Ферхат
|Фамилия
|Саглам
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|Был в запасе
|Румыния
|0:0
|Лихтенштейн
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.06.2024
|1' - 90'
|Албания
|3:0
|Лихтенштейн
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2024
|Был в запасе
|Румыния
|0:0
|Лихтенштейн
|03.06.2024
|1' -90'
|Албания
|3:0
|Лихтенштейн
|26.03.2024
|1' -90'
|Латвия
|1:1
|Лихтенштейн
|22.03.2024
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:4
|Фарерские острова
|23'