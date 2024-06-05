Давид Джонатанс - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Джонатанс
|Команда
|Бавария
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2004 (20 лет)
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Джонатанс
|Команда
|Бавария
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.06.2024
|Был в запасе
|Бельгия
|3:0
|Люксембург
|Товарищеские матчи. Сборные
|05.06.2024
|Был в запасе
|Франция
|3:0
|Люксембург
|Товарищеские матчи. Сборные