Пламен Андреев - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Пламен
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Пламен
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Левски (София)
|24.08.2023
|1' -90'
|Левски (София)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|17.08.2023
|1' -90'
|Левски (София)
|2:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|10.08.2023
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|0:0
|Левски (София)
|03.08.2023
|1' -90'
|Левски (София)
|1:0
|Шкупи (Чаир)
|27.07.2023
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:2
|Левски (София)