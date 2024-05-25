Hyeon-beom Ahn - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Hyeon-beom Ahn
|Команда
|Чонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hyeon-beom Ahn
|Команда
|Чонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
|71'
|01.06.2024
|46' - 90'
|Ульсан Хендэ
|1:0
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
|29.05.2024
|1' - 90'
|Канвон
|2:1
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
|25.05.2024
|1' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч