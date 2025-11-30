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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Крис Бэйрд
Статистика
€ 1 млн
Крис Бэйрд - статистика
Сан-Диего
30 января 1996 (30)
#21 | Нападающий
178 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
18
0
0
4
0
Сан-Диего
10
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/2 финала
Сан-Диего
1 : 3
30.11.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 46'
США. МЛС, 1/4 финала
Сан-Диего
1 : 0
25.11.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 78'
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
4 : 0
10.11.2025
Портленд
1' - 70'
55'
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
2 : 2
02.11.2025
Сан-Диего
1' - 46'
45'
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
2 : 1
27.10.2025
Портленд
1' - 58'
США. МЛС, 51 тур
Портленд
0 : 4
19.10.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 4
05.10.2025
Сан-Диего
1' - 75'
США. МЛС, 48 тур
Сан-Диего
0 : 1
28.09.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
20.09.2025
Сан-Диего
61' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Сан-Диего
1 : 3
14.09.2025
Миннесота Юнайтед
63' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
1' - 42'
41'
США. МЛС, 40 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.08.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
0 : 2
10.08.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
0 : 0
27.07.2025
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
20.07.2025
Цинциннати
1' - 63'
16'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
3 : 0
17.07.2025
Интер Майами
77' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Цинциннати
2 : 4
13.07.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
2 : 1
06.07.2025
Чикаго Файр
90' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Орландо Сити
1 : 2
29.06.2025
Цинциннати
83' - 90'
90'
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 3
26.06.2025
Цинциннати
86' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
15.06.2025
Цинциннати
64' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
1 : 2
01.06.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
3 : 3
29.05.2025
Даллас
83' - 90'
90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
26.05.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Торонто
0 : 1
15.05.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
2 : 1
11.05.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
04.05.2025
Цинциннати
81' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Цинциннати
2 : 1
26.04.2025
Канзаc Сити
90' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Чикаго Файр
2 : 3
20.04.2025
Цинциннати
86' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
13.04.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
1 : 0
06.04.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 78'
США. МЛС, 9 тур
Нэшвилл
1 : 2
30.03.2025
Цинциннати
79' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
2 : 2
22.03.2025
Атланта Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
2 : 0
16.03.2025
Цинциннати
81' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Цинциннати
2 : 0
09.03.2025
Торонто
1' - 84'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
02.03.2025
Цинциннати
58' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
1 : 0
23.02.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
72' - 90'
88'
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