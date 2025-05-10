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Rayan Berberi
Статистика
Rayan Berberi - статистика
Завершил карьеру
#19 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Динамо
1 : 1
13.04.2025
Теплице
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Градец-Кралове
1 : 0
30.03.2025
Динамо
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
42' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Спарта
2 : 1
22.02.2025
Динамо
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Динамо
2 : 3
15.02.2025
Яблонец
83' - 90'
88'
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